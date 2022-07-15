Скандал в Ленкоране: замглавы исполнительной власти жестоко избила девушку-подростка и шантажировала её родителей
Расиля Алиева, заместитель главы Исполнительной власти Ленкоранского района, жестоко избила у себя дома девушку-подростка. Инцидент произошел на глазах у директора средней школы №4, в которой учится девушка.
Об этом haqqin.az сообщила её мать, Ляман Джамалова.
Женщина поделилась своей болью, рассказав, что её 15-летняя дочь получила множественные травмы и находится в тяжелом психологическом состоянии.
«Моя дочь и дочь Расили Алиевой, Сара Ализаде, учились в одном классе и дружили, - рассказала Ляман Джамалова. – Утром Сара позвонила дочери и предложила поехать в школу за аттестатом, сказав, что отправит за ней машину. Моя дочь несколько раз ездила с Сарой в этой машине и знала водителя. Но на этот раз он повез мою девочку не в школу, а в дом замглавы исполнительной власти».
По словам матери пострадавшей школьницы, в доме в это время находились её подруга Сара, Расиля Алиева, её мать, домработница и еще две незнакомые женщины. А чуть позже пришла и директор школы, Егана Алескерова.
«Расиля Алиева сначала стала задавать вопрос о нашей семье, спрашивала, как мы живем, а потом попросила дочь отдать ей телефон, - продолжала рассказ Джамалова. – Когда дочь отказалась, она несколько раз ударила её, стала кричать, обзывать грязными словами, потом повалила мою девочку на землю, таскала её за волосы и наносила ногами удары в живот, а кулаками – в грудь и по лицу».
Как сообщила мать избитой девушки, агрессия Расили Алиевой был вызвана тем, что дочь Джамаловой передавала по просьбе подруги сообщения её возлюбленному. В результате, она вернулась домой основательно избитой и без телефона, который у нее забрала Алиева.
Ляман Джамалова также рассказала, что Алиева употребляла грубые и оскорбительные слова в адрес её семьи. Самое поразительное, что директор школы, на глазах которой избивали её ученицу, даже не попыталась помешать происходящему.
«Мы с мужем врачи, работаем в Баку, - рассказала Ляман Джамалова. – В Ленкоране за моей дочерью ухаживает моя тетя, которая воспитывала и меня. А моя родная сестра преподает в школе, где учится дочь. Другими словами, мы, как родители, никогда не оставляли своего ребенка без присмотра. Когда дочка позвонила мне и рассказала о произошедшем, мы с мужем сразу же выехали в Лянкяран».
Чтобы замять скандал и избежать огласки, Расиля Алиева стала шантажировать родителей девочки, утверждая, что у нее есть интимные фотографии их дочери, которые она может распространить в соцсетях. Тогда семья девочки обратилась в правоохранительные органы.
Позднее, когда инцидент стал достоянием общественности, Расиля Алиева заявила, что девушку избил её отец, когда увидел её непристойные фотографии.
Замглавы исполнительной власти также утверждает, что обнаружила в телефоне девочки еще и видео интимного содержания, а также непристойные СМС-сообщения и передала телефон в полицию.
Ляман Джамалова опровергла эти обвинения, заявив, что её 15-летней дочери был нанесен не только физический, но и психологический ущерб, который может привести девушку к самоубийству.
Мухаммед Рзаев, старший инспектор Ленкоранской районной группы пресс-службы МВД, сообщил haqqin.az, что, на основании обращения родителей девушки, поступившего в Лянкяранское городское отделение полиции, начато расследование.
Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде обратилась ко всем правозащитникам с просьбой не замалчивать факт избиения девочки-подростка. Агазаде также заявила, что сделает все необходимое, чтобы добиться справедливого наказания Расили Алиевой и директора школы Еганы Алескеровой.