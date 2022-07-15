Скандал в Ленкоране: замглавы исполнительной власти жестоко избила девушку-подростка и шантажировала её родителей

Ульвия Худиева, собкор 09:20

Расиля Алиева, заместитель главы Исполнительной власти Ленкоранского района, жестоко избила у себя дома девушку-подростка. Инцидент произошел на глазах у директора средней школы №4, в которой учится девушка. Об этом haqqin.az сообщила её мать, Ляман Джамалова. Женщина поделилась своей болью, рассказав, что её 15-летняя дочь получила множественные травмы и находится в тяжелом психологическом состоянии.

«Моя дочь и дочь Расили Алиевой, Сара Ализаде, учились в одном классе и дружили, - рассказала Ляман Джамалова. – Утром Сара позвонила дочери и предложила поехать в школу за аттестатом, сказав, что отправит за ней машину. Моя дочь несколько раз ездила с Сарой в этой машине и знала водителя. Но на этот раз он повез мою девочку не в школу, а в дом замглавы исполнительной власти». По словам матери пострадавшей школьницы, в доме в это время находились её подруга Сара, Расиля Алиева, её мать, домработница и еще две незнакомые женщины. А чуть позже пришла и директор школы, Егана Алескерова. «Расиля Алиева сначала стала задавать вопрос о нашей семье, спрашивала, как мы живем, а потом попросила дочь отдать ей телефон, - продолжала рассказ Джамалова. – Когда дочь отказалась, она несколько раз ударила её, стала кричать, обзывать грязными словами, потом повалила мою девочку на землю, таскала её за волосы и наносила ногами удары в живот, а кулаками – в грудь и по лицу». Как сообщила мать избитой девушки, агрессия Расили Алиевой был вызвана тем, что дочь Джамаловой передавала по просьбе подруги сообщения её возлюбленному. В результате, она вернулась домой основательно избитой и без телефона, который у нее забрала Алиева. Ляман Джамалова также рассказала, что Алиева употребляла грубые и оскорбительные слова в адрес её семьи. Самое поразительное, что директор школы, на глазах которой избивали её ученицу, даже не попыталась помешать происходящему.