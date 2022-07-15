В Луганской области два села остаются подконтрольными украинской власти. Как сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram, есть населенные пункты, откуда россиян уже выбивали по несколько раз, но они не останавливаются и несут потери.

По его словам, за вчера россиянами нанесены два авиаудара – по населенным пунктам ударили четырьмя ракетами. Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четыре раза территория была обстреляна минометами.