Украинцы на Луганщине контролируют два села глава ОВА
В Луганской области два села остаются подконтрольными украинской власти. Как сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram, есть населенные пункты, откуда россиян уже выбивали по несколько раз, но они не останавливаются и несут потери.
По его словам, за вчера россиянами нанесены два авиаудара – по населенным пунктам ударили четырьмя ракетами. Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четыре раза территория была обстреляна минометами.
"Два села на Луганщине остаются подконтрольными правительству Украины", - подчеркнул Гайдай.
"Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганской области. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть несколько остающихся километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и несет очередные потери", - заявил председатель ОВА.