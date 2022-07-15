Глава саудовского МИД «не слышал», чтобы Байден обвинил кронпринца в убийстве журналиста
Государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который присутствовал на встрече президента США Джо Байдена и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, заявил, что не слышал обвинений против кронпринца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
«Я не слышал этой конкретной фразы», – сказал министр Fox News. «Президент упомянул, что США привержены правам человека… это часть повестки дня каждого американского президента», – добавил он.
Аналогичное произошло с вопросом поставок нефти. Байден утверждал, что обсуждал этот вопрос на встрече, но Саудовская Аравия это отрицает.
Джо Байден посетил Саудовскую Аравию в рамках ближневосточного турне и договорился о стратегическом партнерстве по ряду вопросов, несмотря на то, что в предвыборной гонке обещал сделать Саудовскую Аравию изгоем. По словам президента, наследный принц на встрече, «по сути, сказал, что лично не был ответственным за это». «Я указал на то, что, по моему мнению, он был», – сказал глава государства.