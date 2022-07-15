Глава саудовского МИД «не слышал», чтобы Байден обвинил кронпринца в убийстве журналиста

Государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который присутствовал на встрече президента США Джо Байдена и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, заявил, что не слышал обвинений против кронпринца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Я не слышал этой конкретной фразы», – сказал министр Fox News. «Президент упомянул, что США привержены правам человека… это часть повестки дня каждого американского президента», – добавил он.