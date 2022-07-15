Три посольства – два Азербайджана Шуша не стоит газа?
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников вместе с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглы посетил карабахский город Шуша, который власти республики провозгласили ее культурной столицей.
В прекрасный древний город словно вдохнули вторую жизнь. Хорошеет Шуша, оживает, напитывается энергией людей, желающих ее возродить и сделать еще краше. Уже тысячи зарубежных гостей побывали здесь, восхищаясь природой и тем, что правительство Азербайджана по инициативе Ильхама Алиева уже сделало для этого города.
Побывал здесь на днях по приглашению азербайджанской стороны и посол России в Баку Михаил Бочарников. Впечатлился и восхитился, сказал приличествующие случаю слова. Но вот послы США и Франции ехать сюда отказались.
«Вольному – воля», как говорится, не захотели – и не поехали, не силком же их сюда тащить. Но так уместно говорить о туристах, а не о людях, состоящих на государственной службе в странах, постоянно выражающих «озабоченность» ситуацией в армяно-азербайджанских отношениях. Более того, постоянно твердящих о необходимости реанимации пресловутой «Минской группы».
Поскольку сразу возникает минимум два вопроса. А эти послы представляют свои государства только в Баку – или по всему Азербайджану? А что, в их представлении Азербайджан не включает в себя Карабах и Шушу?
Эти неприятные вопросы, конечно, дипломатические представительства США и Франции могут заболтать, ответив на них потоком многословных и мало что значащих словопостроений. Но сути это не изменит – в действиях западных дипломатов явно прослеживается неуважение к многонациональному Азербайджану. И воле его народа. Воле, за которую он заплатил самым дорогим – жизнями своих граждан.
Создается впечатление, что для посольств Франции и США словно существует два Азербайджана. Для Москвы – это вся страна, включая деоккупированные территории. Для Парижа и Вашингтона – это только те части страны, которые им, видите ли, «нравятся». Ну ведь глупость же несусветная – с одной стороны французы и американцы стремятся добиться от Баку участия в разрешении бушующего в Европе энергокризиса и хотят добиться воскрешения пресловутой «Минской группы». С другой – демонстрируют явное к нему неуважение.
Как сочетается эта двусмысленная позиция в их головах – тайна великая есть. Пока можно сказать, что во Франции и США изменений в региональной геополитике Южного Кавказа то ли не заметили, то ли – откровенно не поняли. И продолжают цепляться за устаревшие формулы и карты времен первого десятилетия XXI. Но при этом забывают, что всего за одно десятилетие мир стремительно и кардинально изменился. То, что более-менее было приемлемо вчера – категорически не подходит сегодня. А те, кто этого не понимают – обречены быть аутсайдерами.
Поэтому Франции и США стоит поменять свое поведение в отношении Азербайджана. Чтобы потом не разводить в недоумении руками: «Как же так получилось, что мы нормальных отношений с Баку наладить не смогли?»