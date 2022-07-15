Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:20

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников вместе с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглы посетил карабахский город Шуша, который власти республики провозгласили ее культурной столицей. В прекрасный древний город словно вдохнули вторую жизнь. Хорошеет Шуша, оживает, напитывается энергией людей, желающих ее возродить и сделать еще краше. Уже тысячи зарубежных гостей побывали здесь, восхищаясь природой и тем, что правительство Азербайджана по инициативе Ильхама Алиева уже сделало для этого города.

Побывал здесь на днях по приглашению азербайджанской стороны и посол России в Баку Михаил Бочарников. Впечатлился и восхитился, сказал приличествующие случаю слова. Но вот послы США и Франции ехать сюда отказались. «Вольному – воля», как говорится, не захотели – и не поехали, не силком же их сюда тащить. Но так уместно говорить о туристах, а не о людях, состоящих на государственной службе в странах, постоянно выражающих «озабоченность» ситуацией в армяно-азербайджанских отношениях. Более того, постоянно твердящих о необходимости реанимации пресловутой «Минской группы». Поскольку сразу возникает минимум два вопроса. А эти послы представляют свои государства только в Баку – или по всему Азербайджану? А что, в их представлении Азербайджан не включает в себя Карабах и Шушу?

Эти неприятные вопросы, конечно, дипломатические представительства США и Франции могут заболтать, ответив на них потоком многословных и мало что значащих словопостроений. Но сути это не изменит – в действиях западных дипломатов явно прослеживается неуважение к многонациональному Азербайджану. И воле его народа. Воле, за которую он заплатил самым дорогим – жизнями своих граждан. Создается впечатление, что для посольств Франции и США словно существует два Азербайджана. Для Москвы – это вся страна, включая деоккупированные территории. Для Парижа и Вашингтона – это только те части страны, которые им, видите ли, «нравятся». Ну ведь глупость же несусветная – с одной стороны французы и американцы стремятся добиться от Баку участия в разрешении бушующего в Европе энергокризиса и хотят добиться воскрешения пресловутой «Минской группы». С другой – демонстрируют явное к нему неуважение.