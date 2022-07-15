На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре на железнодорожном депо в поселке Баладжары Бинагадинского района города Баку. Как сообщили в МЧС Азербайджана, на место происшествия немедленно были привлечены силы ГПС МЧС.

Пожар был потушен за короткое время.

В результате пожара на территории Баладжарского железнодорожного депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вдоль железной дороги сгорела сухая трава, 50 деревянных шпал, древесные отходы, 8 погонных метров электрического кабеля и 15 деревьев.