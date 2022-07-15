Боррель: Без санкций Россия съела бы Украину

Антироссийские санкции, которые ввел Евросоюз за вторжение РФ в Украину, работают, однако для достижения необходимого эффекта может потребоваться время. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет УНИАН.

"Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени", - заявил Боррель.

По словам Борреля, санкции ЕС нацелены на почти 1 200 физических лиц и почти 100 организаций в России, а также на значительное количество секторов российской экономики.