Боррель: Без санкций Россия съела бы Украину
Антироссийские санкции, которые ввел Евросоюз за вторжение РФ в Украину, работают, однако для достижения необходимого эффекта может потребоваться время. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет УНИАН.
"Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени", - заявил Боррель.
По словам Борреля, санкции ЕС нацелены на почти 1 200 физических лиц и почти 100 организаций в России, а также на значительное количество секторов российской экономики.
Одна из основных принятых санкций – к концу 2022 года прекратить закупать 90% поставок нефти ЕС у России.
"Россия может продавать свою нефть на другие рынки, однако это преимущество ограничено тем, что РФ вынуждена давать высокие скидки на каждый баррель (российская нефть продается примерно на $30 дешевле, чем в среднем по миру)", - пояснил Боррель.
"Путин верит в магическую силу политического волюнтаризма. Однако это не может длиться вечно… Даже если санкции не изменят траекторию движения России в краткосрочной перспективе, это не означает, что они бесполезны, поскольку они затрагивают тот объем ресурсов, который у нее есть для ведения войны. Без санкций Россия, как говорится, получила бы свой пирог и съела бы его", - написал Боррель.