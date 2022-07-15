Потери России в Украине растут
С начала войны в Украине российская армия потеряла 38 300 военных, 1 684 танков и много другой техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02 по 17.07 ориентировочно составили:
• личного состава – около 38 300 (+160) человек,
• танков ‒ 1 684 (+7) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3 879 (+5) ед,
• артиллерийских систем – 846 (+0) ед,
• РСЗО – 248 (+1) ед,
• средства ПВО – 110 (+1) ед,
• самолетов – 220 (+0) ед,
• вертолетов – 188 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),
• крылатые ракеты – 166 (+4),
• корабли/катера – 15 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 2 746 (+11) ед,
• специальная техника – 68 (+0).
Указано, что наибольшие потери за прошедшие сутки РФ понесла на Бахмутском направлении.