Британская разведка рассказала, почему Россия стягивает силы на юг Украины
Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Что свидетельствует о серьезности, с которой командование РФ воспринимает угрозу со стороны ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Указано, что речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном.
Также российские войска усиливают меры безопасности и в Мелитополе.
"Украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже более месяца, и последние политические заявления (президента Украины Владимира Зеленского – ред.) о будущих наступательных операциях для вытеснения РФ с оккупированных территорий это подтверждают", - говорится в сообщении.
В британской разведке предполагают, что российские оборонительные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые украинские наступления, что связывается и с недавней "инспекцией" главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а также россияне боятся атак, которые Украина осуществляет по командным пунктам, логистическим узлам.
"Учитывая давление на российскую живую силу, усиления юга в то время, как продолжается борьба за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", - подытожили в разведке Британии.