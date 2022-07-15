Британская разведка рассказала, почему Россия стягивает силы на юг Украины

Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Что свидетельствует о серьезности, с которой командование РФ воспринимает угрозу со стороны ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Указано, что речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном.

Также российские войска усиливают меры безопасности и в Мелитополе.