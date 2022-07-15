Эрдоган и Макрон обсудили совместное производство систем ПВО

Ранее в этом году этот вопрос обсуждался на встрече президента Турции с лидерами Италии и Франции в Брюсселе.

Как сообщает Анадолу, в ходе телефонной беседы Эрдоган заявил, что Турция ожидает «обеспечения запуска проекта поставок для разработки совместной системы, включая максимальное сотрудничество в рамках принципа полной прозрачности».

Во время встреч НАТО в Брюсселе, Эрдоган встретился со своим французским коллегой Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, «главным вопросом был Eurosam SAMP/T и система обороны», – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Также Эрдоган и Макрон обсудили решения, принятые для облегчения экспорта украинского зерна, на четырехсторонних переговорах, состоявшихся в Стамбуле.

Эрдоган заявил, что во время встречи в Стамбуле было согласовано, что процесс экспорта украинского зерна будет управляться из координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет управляться официальными лицами из Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций.