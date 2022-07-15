Никаких результатов на переговорах глав МИД Азербайджана и Армении

«Но создан прецедент прямого диалога между министрами иностранных дел. Сроки будущих контактов тоже не оговаривались», - добавил министр.

Их невозможно добиться одним раундом, сказал Илья Дарчиашвили в интервью Первому каналу.

«Конкретных результатов не достигли». Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, комментируя армяно-азербайджанскую встречу в Тбилиси.

Напомним, 16 июля в столице Грузии Тбилиси состоялась первая двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

В заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана говорится, что министры двух стран затронули ряд вопросов, связанных с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим стороны обсудили выполнение взятых на себя обязательств, обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах.