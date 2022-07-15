Куда из Еревана полетит директор ЦРУ? О неожиданном вояже Уильяма Бернса
15 июля агентство «Sputnik Армения» со ссылкой на источники в посольстве России в Ереване сообщило, что в армянской столице находится директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.
Понятно, что шеф ЦРУ не глава Госдепартамента США, его зарубежные поездки не анонсируются в СМИ и проходят в обстановке максимальной секретности. А вот тот факт, что информация о визите Бернса в Ереван «утекла» именно из посольства России в Ереване, можно расценивать как выражение обеспокоенности Москвы первым визитом директора ЦРУ в Армению.
В ответ на уточняющие запросы армянских журналистов посольство США в Ереване отделалось классическим no comment, а в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что не располагают информацией о пребывании Бернса в Ереване.
Картина прояснилась сутки спустя, 16 июля, когда была подтверждена информация посольства России и стало известно, что директор ЦРУ встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.
Поскольку речь идет о визите директора самой влиятельной спецслужбы в мире, можно лишь предполагать, с какой целью директор ЦРУ прилетел в Ереван. Если отталкиваться от релиза пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, то стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности, борьбу с терроризмом. Отмечается также, что Никол Пашинян и Уильям Бернс затронули политические процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа.
В свою очередь, Совет безопасности Армении выпустил коммюнике, в котором было указано, что Уильям Бернс и Армен Григорян обсудили «развитие двусторонних отношений». Кроме того, в ходе встречи Григорян представил директору ЦРУ картину региональной безопасности и существующих вызовов, а также подход Армении к вопросам установления мира в регионе. Стороны обсудили и переговорные процессы на треках Армения – Азербайджан и Армения – Турция.
По мнению ряда экспертов в Ереване, Уильям Бернс прибыл с какой-то важной миссией, связанной, возможно, с процессом достижения мира между Арменией и Азербайджаном, а также с нормализацией отношений с Турцией. Более того, выражалось мнение, что визит директора ЦРУ может являться частью усилий США по ограничению политического влияния России в регионе.
«Соединённые Штаты активно работают над вытеснением России с Южного Кавказа», - сказал Сурен Саркисян, один из ведущих армянских американистов, комментируя визит Бернса в Ереван.
По словам Саркисяна, американская политика в регионе остается неизменной и направлена на урегулирование армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений, но без какой-либо серьёзной кооперации с Россией.
«И в этом плане партнёром ЦРУ является не Служба национальной безопасности (СНБ), а секретарь Совета безопасности Армении, - подчеркнул американист. – Поскольку именно Армен Григорян курирует в связке с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым линию армяно-азербайджанского «примирения».
Саркисян считает, что основными целями внешней разведки США в Закавказье по-прежнему остаются Иран и Россия. «Но на данный момент главное внимание уделяется вытеснению с Южного Кавказа именно России, - считает американист. – Задача эта для Вашингтона довольно сложна, поэтому Тегеран пока сохраняет видимое спокойствие. В понимании США, военное присутствие России в Армении и Нагорном Карабахе мешает «окончательному» армяно-турецкому и армяно-азербайджанскому урегулированию».
Если все обстоит так, как утверждает Сурен Саркисян, и миссия директора ЦРУ действительно связана с процессом достижения мира между Арменией и Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией, то Бернс по логике вещей должен был после Еревана посетить Баку. Однако информация на сей счет пока не поступала.
Следует также обратить внимание на информацию о том, что визит директора ЦРУ в Ереван может быть связан с некими секретными российско-американскими переговорами. В частности, было высказано мнение, что Ереван мог быть избран местом для «секретных переговоров» по вопросу Украины между спецпредставителями России и США.
«В настоящее время в Ереване находятся американские и российские эксперты по безопасности, - сообщил одному из местных изданий армянский политолог Тигран Григорян. – Исходя из крайне ограниченной информации, можно предположить, во-первых, что в Ереване пройдут секретные переговоры между Россией и США, и, во-вторых, что в них примет участие Уильям Бернс».
От себя добавим, что версия Тиграна Григоряна выглядит весьма сомнительно. Если в Ереване действительно должны состояться американо-российские переговоры по Украине, зачем посольству России в Армении понадобилось «сливать» прессе информацию о прибытии в Ереван директора ЦРУ?
Впрочем, в ближайшее время эти версии либо получат подтверждение, либо останутся очередной попыткой журналистов придать какой-то смысл всему происходящему.