Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:12

15 июля агентство «Sputnik Армения» со ссылкой на источники в посольстве России в Ереване сообщило, что в армянской столице находится директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Понятно, что шеф ЦРУ не глава Госдепартамента США, его зарубежные поездки не анонсируются в СМИ и проходят в обстановке максимальной секретности. А вот тот факт, что информация о визите Бернса в Ереван «утекла» именно из посольства России в Ереване, можно расценивать как выражение обеспокоенности Москвы первым визитом директора ЦРУ в Армению.

В ответ на уточняющие запросы армянских журналистов посольство США в Ереване отделалось классическим no comment, а в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что не располагают информацией о пребывании Бернса в Ереване. Картина прояснилась сутки спустя, 16 июля, когда была подтверждена информация посольства России и стало известно, что директор ЦРУ встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном. Поскольку речь идет о визите директора самой влиятельной спецслужбы в мире, можно лишь предполагать, с какой целью директор ЦРУ прилетел в Ереван. Если отталкиваться от релиза пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, то стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности, борьбу с терроризмом. Отмечается также, что Никол Пашинян и Уильям Бернс затронули политические процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа. В свою очередь, Совет безопасности Армении выпустил коммюнике, в котором было указано, что Уильям Бернс и Армен Григорян обсудили «развитие двусторонних отношений». Кроме того, в ходе встречи Григорян представил директору ЦРУ картину региональной безопасности и существующих вызовов, а также подход Армении к вопросам установления мира в регионе. Стороны обсудили и переговорные процессы на треках Армения – Азербайджан и Армения – Турция.

По мнению ряда экспертов в Ереване, Уильям Бернс прибыл с какой-то важной миссией, связанной, возможно, с процессом достижения мира между Арменией и Азербайджаном, а также с нормализацией отношений с Турцией. Более того, выражалось мнение, что визит директора ЦРУ может являться частью усилий США по ограничению политического влияния России в регионе. «Соединённые Штаты активно работают над вытеснением России с Южного Кавказа», - сказал Сурен Саркисян, один из ведущих армянских американистов, комментируя визит Бернса в Ереван. По словам Саркисяна, американская политика в регионе остается неизменной и направлена на урегулирование армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений, но без какой-либо серьёзной кооперации с Россией. «И в этом плане партнёром ЦРУ является не Служба национальной безопасности (СНБ), а секретарь Совета безопасности Армении, - подчеркнул американист. – Поскольку именно Армен Григорян курирует в связке с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым линию армяно-азербайджанского «примирения». Саркисян считает, что основными целями внешней разведки США в Закавказье по-прежнему остаются Иран и Россия. «Но на данный момент главное внимание уделяется вытеснению с Южного Кавказа именно России, - считает американист. – Задача эта для Вашингтона довольно сложна, поэтому Тегеран пока сохраняет видимое спокойствие. В понимании США, военное присутствие России в Армении и Нагорном Карабахе мешает «окончательному» армяно-турецкому и армяно-азербайджанскому урегулированию». Если все обстоит так, как утверждает Сурен Саркисян, и миссия директора ЦРУ действительно связана с процессом достижения мира между Арменией и Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией, то Бернс по логике вещей должен был после Еревана посетить Баку. Однако информация на сей счет пока не поступала.