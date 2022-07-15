Синоптики о погоде в Баку и регионах на завтра

Обнародован прогноз погоды на 18 июля. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем – 33-38° тепла, в Баку ночью – 23-25° тепла, днем – 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана без осадков. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем – 37-41°, местами – 43-44° тепла, в горах ночью – 10-15° тепла, днем – 28-33° тепла.