В Британии заявили, что готовы к войне с Россией

Командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Уингстон в эфире Sky News заявил, что войска готовы к войне с РФ, если та будет представлять угрозу для Лондона или его союзников.

По его словам, Великобритания должна быть готова к военному столкновению, поскольку Россия становится "все более агрессивной".

"Для меня нет сомнения, что Россия – это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только в Украине, но и в Грузии до того… Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания, но если наступит день, когда Россия совершит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы", - подчеркнул Уингстон.