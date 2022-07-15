Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 13:02

Украинская армия продолжает уничтожать американскими реактивными системами залпового огня HIMARS военные склады, командные пункты, цистерны с топливом и скопления военной техники российской армии в Мелитополе, Изюме, Стаханове, Перевальске, Новой Каховке, Донецке и других населенных пунктах. Удары нацелены на наиболее уязвимый сегмент российской армии – логистику. Если уничтожение системы обеспечения армии РФ будет продолжаться такими же темпами, то, по мнению наблюдателей, русским из-за отсутствия боеприпасов и горючего придется остановить боевые действия.

Так или иначе, но независимые эксперты уже поговаривают, что миф о «непобедимых» силах российской ПВО тает на глазах. «Почему хваленые «Панцири», зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и другие ничего не могут сделать с ударами HIMARS? - спрашивают военные специалисты. – Почему техника НАТО демонстрирует на поле боя несопоставимую в сравнении с российской точность и эффективность?» Как отметил в беседе с корреспондентом haqqin.az Эгидиюс Папечкис, литовский военный обозреватель и эксперт по вопросам оборонной политики, доктор наук, причина кроется в том, что у России объективно нет систем ПВО, способных сбивать ракеты HIMARS. «ЗРК C-400 «Триумф» был разрекламирован россиянами как универсальная система уничтожения всех типов аэродинамических целей и баллистических ракет с дальностью пуска до 3 000-3 500 км, - говорит Папечкис. – Тем не менее, защитить объекты от ударов залпового огня HIMARS «Триумф» не может. Мало того, ни в одном конфликте, где участвует Россия, мы еще не видели в деле C-400. Россия продала экспортный вариант С-400 Турции и Китаю. После чего китайцы признались, что на самом деле ЗРК C-400 – это хорошо покрашенный комплекс С-300. По словам китайских экспертов, технические возможности экспортного варианта ненамного уступают системе C-400, которая находится на вооружении армии России. На данный момент нет информации о том, сколько ракет и самолетов было сбито в ходе боевых действий в Украине. Но зато известно, что все самолеты ВВС России, сбитые украинцами, были поражены переносными ЗРК ближнего боя «Стингер», «Иглами» и польскими «Перунами». По словам литовского эксперта, Россия не создает новые образцы оружия, а, главным образом, модернизирует старую советскую технику. Вот почему небольшие и очень быстрые ракеты залпового огня HIMARS оказались для С-400 крайне неудобной целью.

«Российская пропаганда долгое время убеждала нас, что С-300 и C-400 являются сверхсовременными и безумно эффективными системы ПВО, - отмечает Эгидиюс Папечкис. – Но еще до начала войны в Украине, в ходе боевых действий на территории Сирии, не было ни одного случая, когда С-300 поразила хоть какую-нибудь воздушную цель. Мы вообще не видели возможности этой системы в вооруженных конфликтах». Доктор Папечкис утверждает, что в ходе боев в Украине дебют С-300 полностью провалился. Иначе чем объяснить тот факт, что с февраля 2022 года этот зенитно-ракетный комплекс не поразил ни одной цели? «Пока наличие С-300 и С-400 – это всего лишь психологический фактор, который должен убедить противника, что армия России оснащена системами ПВО дальнего радиуса действия, - говорит эксперт. – Но, когда дело доходит до практического применения С-400, ничего не происходит. К примеру, в Сирии самолеты ВВС Израиля без каких-либо помех пролетали над комплексами C-400, уничтожали иранские цели, дислоцированные на сирийской территории, после чего спокойно возвращались на свои базы. По одной из версий, помехи, создаваемые пилотами израильских ВВС, полностью «ослепляли» радары C-400». Теперь же, судя по всему, российская система ПВО и в Украине неспособна эффективно отражать удары с воздуха. По словам литовского эксперта, украинцы бьют по позициям армии РФ не только американскими HIMARS и беспилотниками, но и старыми советскими ракетами «Точка У», которые, по логике, не должны быть загадкой для российской ПВО.

«Похоже, король совсем голый, - констатирует Эгидиюс Папечкис. – Вопреки утверждениям российских военных, уверявших, что C-400 и С-300 эффективно поражают самолеты и ракеты противника на дальних подходах к важным целям и отражают массированные удары с воздуха, в том числе носителей ядерного оружия, выясняется, что эти комплексы – всего лишь психологическая угроза, и не более. И уж точно не приспособленная для уничтожения малогабаритных целей. По правилам российской военной стратегии, для уничтожения малогабаритных ракет украинцев должен был сработать ЗРК «ТОР-М2». Кстати, армянские военные, оправдывая свое поражение в 44-дневной войне, жаловались на отсутствие у них именно этого зенитно-ракетного комплекса. По их словам, будь у ВС Армении эти ЗРК, они бы закрыли для азербайджанских дронов небо над Карабахом. Но посмотрите, что происходит на украинском фронте. На вооружении российской армии находятся десятки ЗРК «ТОР-М2», но что-то мы не видим, как они сбивают украинские ракеты или беспилотники…» При этом литовский эксперт указывает, что дальность действия ЗРК «ТОР-М2» сильно завышена. Если бы, как утверждают его производители, она действительно составляла 12-15 километров, то эти комплексы можно было устанавливать на порядочном расстоянии от линии фронта. Однако командование армии России устанавливает «ТОРы» чуть ли на самой передовой, чтобы его ракеты могли доставать воздушные цели украинцев. «Москва неоднократно заявляла, что контингент армии РФ в Сирии якобы сбивал пущенные из «градов» ракеты системой ближнего действия «Панцирь», - отметил Эгидиюс Папечкис. – Почему же в таком случае мы не видим этого в Украине, где безраздельно доминирует HIMARS? Хочу уточнить, что американская система залпового огня выстреливает одновременно по шесть ракет, которые летят к цели подобно облаку. Против такого оружия, как HIMARS, должна вестись обычная артиллерийская контрбатарейная война. То есть против HIMARS должны применяться реактивные системы залпового огня «Смерч» или «Ураган». Но, как выясняется, эти действия ничего российской армии не дают».