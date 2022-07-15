Спецслужбы Турции ликвидировали «Дерсима Малатью»

Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации ПКК Иззеттина Инана по прозвищу «Дерсим Малатья». Как пишут турецкие СМИ, об этом сообщили источники в силах безопасности.

Террорист был ликвидирован в результате операции, проведенной Национальной разведывательной службой (MIT) Турции в районах Духок и Гара на севере Ирака.

Инан был нейтрализован в ходе совещания с другими членами террористической организации.