Спецслужбы Турции ликвидировали «Дерсима Малатью»
Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации ПКК Иззеттина Инана по прозвищу «Дерсим Малатья». Как пишут турецкие СМИ, об этом сообщили источники в силах безопасности.
Террорист был ликвидирован в результате операции, проведенной Национальной разведывательной службой (MIT) Турции в районах Духок и Гара на севере Ирака.
Инан был нейтрализован в ходе совещания с другими членами террористической организации.
Он вступил в ряды террористической организации ПКК в 1992 году. Принимал участие в террористической деятельности в Сирии и Ираке.
На севере Ирака террорист отвечал за идеологическую и военную подготовку боевиков ПКК. В прошлом году Инан был назначен на место главаря террористов Халефа Мухаммеда, ликвидированного в ходе совместной операции MIT и ВС Турции.