В Испании и Португалии из-за жары погибли около 600 человек

В Испании из-за жары, которая держится почти неделю, умерли 360 человек, в Португалии, по данным местных властей, – 238 человек, передает «Медуза».

В Испании температура воздуха достигала 45,7 градуса. В соседней Португалии в течение нескольких дней температура достигала 40 градусов. Португальский минздрав сообщил, что с 7 по 13 июля из-за аномальной жары умерли 238 человек, большинство из них – пожилые люди.

В Великобритании 15 июля впервые объявили максимальный, красный уровень угрозы для жителей из-за прогнозируемой жары. По прогнозу синоптиков, 18 и 19 июля в районе, в который входят Лондон, Манчестер и Йорк, температура повысится до 40 градусов, сообщает BBC News.