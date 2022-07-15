Генпрокуратура выступила с заявлением в связи с избиением школьницы в Ленкорани

Генеральная прокуратура выступила с заявлением в связи с утверждениями об избиении школьницы должностными лицами в Ленкорани.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация об актах физического насилия в отношении ученицы 9-го класса школы №4 со стороны заместителя главы Исполнительной власти Ленкоранского района Расили Алиевой и директора этой школы Еганы Алескеровой.

«Сообщаем, что в прокуратуре Ленкоранского района по данному факту незамедлительно начато расследование, получены объяснительные лиц, ставших свидетелями инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза и произведены другие процессуальные действия. В краткие сроки, предусмотренные законодательством, будет обеспечено принятие необходимых решений и информирование общественности», - говорится в заявлении генпрокуратуры.