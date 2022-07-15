Байден неожиданно удалил твит, посвященный Израилю
Американский президент Джо Байден неожиданно удалил из своего Twitter видео, посвященное Израилю, пишет mignews.
Когда Байден направлялся обратно в США, на его страничке было опубликовано видео, в котором были подведены итоги его поездки в Израиль, но через несколько часов пост был удален.
"Каждый шанс поработать с Израилем — это благословение, — говорилось в его публикации, — своим визитом я подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и положил начало новым технологическим партнерствам".
מדוע נמחק סרטון סיכום הביקור של ביידן בישראל מחשבון הטוויטר הנשיאותי? הסרטון שהציג את עיקרי הביקור בישראל וברשות הפלסטינית צויץ מעט לאחר חצות ונמחק זמן קצר לאחר מכן. בציוץ נכתב בין היתר - "כל הזדמנות לבקר בישראל היא ברכה" pic.twitter.com/Z0WWTU2bqA— כאן חדשות (@kann_news) July 17, 2022