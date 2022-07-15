Байден неожиданно удалил твит, посвященный Израилю

Американский президент Джо Байден неожиданно удалил из своего Twitter видео, посвященное Израилю, пишет mignews.

Когда Байден направлялся обратно в США, на его страничке было опубликовано видео, в котором были подведены итоги его поездки в Израиль, но через несколько часов пост был удален.

"Каждый шанс поработать с Израилем — это благословение, — говорилось в его публикации, — своим визитом я подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и положил начало новым технологическим партнерствам".