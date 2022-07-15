Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:02

Случилось то, что давно ожидали, а некоторые даже и робко требовали. Дмитрия Рогозина убрали из «Роскосмоса», назначив на его место бывшего «куратора всея российского военно-промышленного комплекса» Юрия Борисова. Будем справедливы – Рогозин на своем посту ничуть не выбивался из образа высокопоставленного российского чиновника. Как воровали в космической сфере до него – так и продолжали воровать, как проваливали перспективные проекты – так и продолжали проваливать, как забивали гвозди в гроб российской космонавтики – так и продолжали забивать.

Придя в «Роскосмос», Рогозин возможно и пытался что-то изменить, но очень скоро в силу своей некомпетентности был в буквальном смысле этого слова «сжеван» бюрократическим аппаратом. И занялся более привычным и простым делом. То с Илоном Маском в твиттере переругивается, то предлагал расписывать российские космические корабли под хохлому и гжель, а также наносить на них орнаменты других народных школ, чтобы «рекламировать людей, которые сохраняют уникальные традиции». То таксу на глазах у президента Сербии Александара Вучича окунал с головой в кислородсодержащую жидкость, то стихи писал Анджелине Джоли, которые начинались с четверостишья: «Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята. Как дубик в три охвата». А то и просто писал патриотические и лирические песни, которых у него набралось уже на альбом. Словом, занимался всем, кроме космической отрасли, которая и без его вмешательства благополучно загибалась и дальше. Правда, Рогозин время от времени делал различные заявления о военных базах на Луне, о российском освоении Марса – но ему уже никто не верил, и всерьез это бахвальство не воспринимал. Из бюджета «Роскосмосу» деньги выделялись исправно – но толку от этого не было никакого. Ни один из заявленных Рогозиным проектов, толком так и не выстрелил. Иного результата от выпускника журналистского факультета МГУ, наверное, ждать вряд ли и стоило. Все его «компетенции» оказались дутыми.