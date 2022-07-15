Хорватия не пустила президента Сербии в страну

«Он не соблюдал никаких протоколов, хотел все сделать без процедур и правил дипломатических отношений. Он хотел пересечь хорватскую границу со своими телевизионщиками и делать здесь то, что хотел. Но премьер-министр Пленкович (премьер Хорватии Андрей Пленкович – ред.) и правительство четко сказали «нет», - сообщил источник издания.

Как сообщает хорватское издание Jutarnji со ссылкой на источники, близкие к правительству, Александар Вучич хотел пересечь границу и прибыть в Ясеновац, а затем посетить город Пакрац без официального уведомления и без согласования с посольством Хорватии.

Власти Хорватии запретили президенту Сербии Александару Вучичу посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала это решение «самым большим скандалом между Сербией и Хорватией в новейшей истории».

«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим, - прокомментировала решение хорватских властей премьер-министр Сербии Ана Брнабич. – Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории».

На решение властей Хорватии отреагировал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. В своем комментарии глава МВД заявил, что с сегодняшнего дня «все должностные лица хорватского государства, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно объявить и обосновать свой визит или проезд через Сербию и будут помещаться под режим особого контроля».

Александар Вучич ранее говорил, что до него в Ясеноваце не был ни один сербский президент. Однако бывший президент Сербии Борис Тадич был в Ясеноваце в 2010 году. «Ложь о том, что он будет первым президентом, посетившим Ясеновац, нездорова, потому что использование жертв геноцида в маркетинговых целях и для удовлетворения личных амбиций трудно комментировать», - сказал Тадич сербскому изданию Danas.

Ясеновац – система концлагерей, созданная в мае 1941 года. По разным оценкам, в Ясеноваце было убито от 83 тыс. до более 700 тыс. человек – сотни тысяч сербов, а также тысячи евреев и цыган.