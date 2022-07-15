В Сербии заверили, что страна не поставляет оружие в Украину с 2016 года

Продукция сербских оборонных предприятий, которая в том числе идет на экспорт в разные страны, не поставляется в Украину с 2016 года. Об этом сегодня на экстренной пресс-конференции заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

Он заверил, что «вооружения из Сербии в Украину не идут», сообщает ТАСС.