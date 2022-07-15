В Сербии заверили, что страна не поставляет оружие в Украину с 2016 года
Продукция сербских оборонных предприятий, которая в том числе идет на экспорт в разные страны, не поставляется в Украину с 2016 года. Об этом сегодня на экстренной пресс-конференции заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Небойша Стефанович.
Он заверил, что «вооружения из Сербии в Украину не идут», сообщает ТАСС.
Напомним, сегодня стало известно, что в Греции потерпел крушение украинский грузовой самолет Ан-12. Он совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию. По некоторым данным, на борту было около 12 тонн опасного груза в виде боеприпасов.
Как пояснил Стефанович, самолет Ан-12 украинской компании «Меридиан» с бортовым номером МЕМ3032 перевозил 11,5 тонны сербского вооружения в Бангладеш, следовал по маршруту Ниш – Амман – Эр-Рияд – Ахмадабад – Дакка и имел «все разрешения по всем мировым нормам».