Руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что Германия не сможет перезимовать без российского газа.

По его словам, текущего уровня запаса в подземных хранилищах недостаточно.

"Хранилища для хранения газа заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа", – заявил он.

Мюллер также заявил, что техобслуживание газопровода "Северный поток-1" должно завершиться 21 июля.

"И сейчас многое зависит от того, будет ли газ идти через этот газопровод и в каком количестве", – заявил Мюллер в интервью немецкой газете Bild.