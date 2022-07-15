В Москве сообщили об уничтожении пунктов дислокации наемников в Украине

ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили четыре пункта управления ВСУ в Николаевской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области и «ДНР». Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка «Донецкой Народной Республики», Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска «Донецкой Народной Республики», - цитирует Конашенкова ТАСС.