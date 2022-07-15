Мобилизацию на Луганщине проводит ФСБ: уже не откупиться

Представители ФСБ проводят вторую волну мобилизации на захваченных территориях Луганщины. Об этом, как пишет УНИАН, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время информационного телемарафона.

По его словам, мобилизация постоянно происходила, происходит и не останавливалась ни одного дня. Тем не менее первая волна мобилизации проводилась представителями ЛНРовцев, где за деньги "отмазывали" определенных мужчин, которые не хотели воевать.