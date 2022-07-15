Мобилизацию на Луганщине проводит ФСБ: уже не откупиться
Представители ФСБ проводят вторую волну мобилизации на захваченных территориях Луганщины. Об этом, как пишет УНИАН, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время информационного телемарафона.
По его словам, мобилизация постоянно происходила, происходит и не останавливалась ни одного дня. Тем не менее первая волна мобилизации проводилась представителями ЛНРовцев, где за деньги "отмазывали" определенных мужчин, которые не хотели воевать.
"Сейчас проходит вторая волна (мобилизации – ред.). Это уже приехали ФСБшники, у них есть информация, что многие "отмазались" за деньги. Так что эти деньги сейчас не берут. У них четкая команда: всех отправлять на фронт", - сказал он.
Также Гайдай добавил, что иногда "местная власть" использует хитрые методы. Например, оккупанты выкладывают объявления о работе с большой зарплатой на коммунальное предприятие для мужчин. Тем, кто оформляется на работу, на следующий день приносят повестки.