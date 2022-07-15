На самом деле идет война, практически, со всем блоком НАТО. Только блок НАТО воюет кровью украинского народа. Мозг пудрит и потом отправляет на фронт. Если сейчас эту задачу выполнить не до конца, на половину...

Может наш президент, между нами говоря, завтра по телевизору сказать: Да, все, я принял решение остановить «специальную военную операцию»? Может? Может. Он же верховный главнокомандующий. Конечно, может. Только что у нас получится? Все, что сделано, все зря? И вот этот весь национализм, который остался недобитый, он просто к нам придет через год, он просто через год будет здесь. В Алейске, в Новосибирске, в Томске, в Тюмени, в Москве, везде он будет. Потому что нашему государству, как побитой собаке, придется оттуда уйти, понимаете. Мы этого не можем себе позволить, как бы это сложно, трудно не было», – заявил Короткевич.