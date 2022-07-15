Командующий 41-й армией Олег Короткевич: «Может ли Путин остановить операцию в Украине? Да, может!» видео
Журналисты проекта Радио Свобода «Донбасс Реалии» из своих источников в одном из разведывательных органов Украины получили аудиозапись встречи исполняющего обязанности командующего 41-й армией РФ полковника Олега Короткевича с семьями военнослужащих 35-й отдельной мотострелковой бригады из Алейска на Алтае.
В ходе встречи полковник сделал ряд очень интересных заявлений.
«Сейчас, если брать в глобальном масштабе то, что происходит, идут боевые действия на территории другого государства между двумя странами. Все так думают.
На самом деле идет война, практически, со всем блоком НАТО. Только блок НАТО воюет кровью украинского народа. Мозг пудрит и потом отправляет на фронт. Если сейчас эту задачу выполнить не до конца, на половину...
Может наш президент, между нами говоря, завтра по телевизору сказать: Да, все, я принял решение остановить «специальную военную операцию»? Может? Может. Он же верховный главнокомандующий. Конечно, может. Только что у нас получится? Все, что сделано, все зря? И вот этот весь национализм, который остался недобитый, он просто к нам придет через год, он просто через год будет здесь. В Алейске, в Новосибирске, в Томске, в Тюмени, в Москве, везде он будет. Потому что нашему государству, как побитой собаке, придется оттуда уйти, понимаете. Мы этого не можем себе позволить, как бы это сложно, трудно не было», – заявил Короткевич.