Избиение школьницы в Ленкорани в центре внимания Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей выступил с заявлением в связи с утверждением об избиении школьницы должностными лицами в Ленкорани.

«На основании опубликованной в СМИ информации о том, что ученица 9-го класса 15 июля 2022 года подверглась физическому насилию в Ленкорани, со стороны Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей был осуществлен звонок в Ленкоранскую городскую ИВ и даны соответствующие рекомендации по работе для оценки психологического состояния ребенка», - об этом сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

«Также в соответствующие органы были направлены официальные письма с целью всестороннего расследования происшествия. Госкомитет будет информировать общественность о результатах совместной деятельности со всеми заинтересованными сторонами, а также о работе, проделанной в рамках своих полномочий», - говорится в сообщении.