По последней информации из региона, дополнительные силы регулярной сирийской армии вошли в города Манбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб, которые турецкая армия планирует полностью очистить от боевиков РПК. В данный момент над этими городами развеваются государственные флаги Сирии, подтверждающие, что через десять лет кровопролитной войны Дамаск без единого выстрела восстановил свой суверенитет над населенными пунктами, находившимися под плотным контролем оппозиции.

Подготовка Турции к очередной военной операции против террористов РПК/ОНС на севере Сирии позволила Башару Асаду направить свои вооруженные силы в районы страны, контроль над которыми он потерял почти десять лет назад.

По сообщениям из турецких источников, флаги Сирии подняты также над городом Айн-эль-Араб и позициями сил РПК/ОНС, которые расположены напротив района Суру, что в турецкой провинции Шанлыурфа. Солдаты сирийской армии и тяжелая техника заняли позиции рядом с боевиками РПК/ОНС на высотах вокруг Айн-эль-Араб, где сооружены цилиндрические бетонные наблюдательные вышки, укрытия и подземные тоннели для защиты от возможных ударов с воздуха.

Сообщается также, что Вооруженные силы Турции расположились в состоянии боевой готовности вдоль линии соприкосновения.

Базирующаяся в Лондоне Сирийская мониторинговая группа по правам человека сообщает, что силы Башара Асада концентрируют дополнительные подразделения в области Тель-Тамер.

Отметим, что лидеры организации «Сирийские демократические силы», состоящей, в основном, из курдских боевиков РПК/ОНС, в ходе переговоров при посредничестве России дали согласие на ввод войск режима Башара Асада на север Сирии и их размещение на государственной границе с Турцией.

Таким образом, заявление Анкары о начале новой военной операции по созданию 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии смешало в этом регионе все карты и создало остроконфликтную ситуацию. На данный момент подразделения Башара Асада развернуты в жилых районах, являющихся целью армии Турции, а также поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армии».

Помимо этого, военное присутствие в этом регионе нарастили также Россия, Иран и США. А это значит, что, если Турция начнет объявленные военные действия, то в перспективе может вступить в прямое вооруженное столкновение с регулярной армией Сирии. Помимо этого, Анкара также рискует столкнуться с российскими, американскими и иранскими войсками.

Дальнейший ход событий на севере Сирии, вероятно, будет зависеть от исхода завтрашних переговоров в Тегеране президентов России, Турции и Ирана.

Как уже сообщалось, основной темой повестки этих переговоров является Сирия.