Глава ВС Британии: Потери России в Украине составляют около 50 000 убитыми и ранеными

Потери российской армии в войне против Украины составляют около 50 000 военных. Речь идет о погибших и раненых. Об этом сообщил начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, пишет The Guardian.

По его словам, таким образом, Россия потеряла более 30% своей боевой эффективности на суше, что дает "абсолютную" уверенность – ВСУ одержат победу в войне.

"... 50 000 российских солдат, которые либо погибли, либо получили ранения в этой войне, уничтожено почти 1 700 российских танков, уничтожено почти 4 000 боевых бронированных машин, принадлежащих России", - сказал он.