Глава ВС Британии: Потери России в Украине составляют около 50 000 убитыми и ранеными
Потери российской армии в войне против Украины составляют около 50 000 военных. Речь идет о погибших и раненых. Об этом сообщил начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, пишет The Guardian.
По его словам, таким образом, Россия потеряла более 30% своей боевой эффективности на суше, что дает "абсолютную" уверенность – ВСУ одержат победу в войне.
"... 50 000 российских солдат, которые либо погибли, либо получили ранения в этой войне, уничтожено почти 1 700 российских танков, уничтожено почти 4 000 боевых бронированных машин, принадлежащих России", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что Россия терпит неудачу во всех своих планах.
"Россия начала это вторжение с амбицией захватить всю Украину. Она имела амбиции взять украинские города в первые 30 дней, создать перелом и оказать давление на НАТО. То есть - Россия это как вызов мировому порядку. Но она терпит неудачу во всех этих амбициях и это уже более уменьшенная нация, чем казалась в начале февраля", - добавил он.