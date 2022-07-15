В Украине за пророссийские посты в соцсетях суд обязал мужчину к чтению книги

В Одессе суд вынес приговор мужчине, который в своих соцсетях призвал к свержению конституционного строя, а также посягал на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Мужчина в соцсети "Одноклассники" публиковал статьи, в которых призывал выходить на митинги для свержения действующей власти, а также описывал ряд Южных и Восточных областей Украины как часть Российской Федерации.