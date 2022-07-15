Минобразования также выступило с заявлением в связи с инцидентом в Ленкорани

Министерство образования Азербайджана решительно осуждает факт избиения ученицы 9-го класса средней школы № 4 им. В.Алиева города Ленкорани Джамаловой Алии Самир гызы, а также проявления всех форм насилия в отношении детей и заявляет о недопустимости этого, сообщает пресс-служба Министерства образования.

В ведомстве выразили уверенность, что расследование, проводимое соответствующими учреждениями, приведет к наказанию виновных.