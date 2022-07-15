Ближайшие месяцы станут решающими в санкционной войне между Россией и Западом

Запад после полномасштабного вторжения России на территорию Украины начал санкционную войну. Ближайшие месяцы станут решающими в этом противостоянии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Аналитики подчеркивают, что потери из-за санкций несут обе стороны: Россия с одной стороны, США и Европа - с другой. Однако пока что РФ страдает больше, поскольку ее экономика в этом году резко сократится, а стоимость жизни возрастет.

Но западные страны также несут серьезные расходы. В частности, причиной этого является рост цен на энергоносители, которые к зиме еще больше подорожают.