Ильгар Гусейнов, отдел экономики 19:30

В ходе заседания Кабинета министров по итогам I полугодия 2022 года, был обсужден ход выполнения важнейших стратегических задач, поставленных президентом Ильхамом Алиевым, и в том числе, создание в Азербайджане новой аграрной отрасли по производству, хранению и экспорту зерновых культур. В среднесрочной перспективе Азербайджан должен превратиться из покупателя зерновых культур в экспортёра. Для реализации этой цели, в Карабахе и Восточном Зангезуре в текущем году намечены посевные работы, примерно, на 100 тысячах гектаров земель, которые планируется засеять пшеницей и ячменем. В целом же, Карабахский регион обладает порядка одним миллионом гектаров пахотных земель, пригодных для аграрного производства, 128 тысяч гектаров которых являются орошаемыми землями. Если взглянуть на общую картину аграрного хозяйства страны, то, по данным Госкомстата, по состоянию на 1 мая нынешнего года под урожай было засеяно 306,1 тысяч гектаров (спад составляет 1,3 процента), в том числе, зерновых и зернобобовых – 47,1 тысяч гектаров (включая кукурузу – 20,1 тысяч), подсолнечника – 7,9 тысяч, сахарной свеклы – 4,2 тысячи.

Как мы видим, объемы пока достаточно скромные Не случайно президент Ильхам Алиев постоянно концентрирует внимание правительства на наращивании усилий по обеспечению продовольственной безопасности страны. На данный момент просматривается позитивная динамика выполнения этой задачи. В частности, в 2021 году сельхозпроизводство в Азербайджане увеличилось на 3,4 процента. Не меньший рост прогнозируется и в текущем году. «Низкий старт», ведущий к продовольственной независимости И, тем не менее, для реализации амбициозных задач в зерновом производстве этого явно недостаточно. На текущий момент, Азербайджан все еще находится в состоянии «низкого старта», когда от 85 до 90 процентов муки и пшеницы закупается на внешних рынках – в России, Казахстане, Украине и Турции. При этом статистика цен свидетельствует, что растущие с середины 2020 года цены на продовольствие достигли к апрелю 2022 года своего рекордного максимума. К примеру, за 2021 год пшеница и ячмень подорожали на 31 процент, а стоимость рапсового и подсолнечного масла поднялась более чем на 60 процентов. Экономисты во всем мире бьют тревогу: стремительный рост цен негативно влияет на государственные бюджеты и усугубляет проблему голода в мире. В последний раз столь критическая ситуация наблюдалась около 14 лет назад, во время мирового кризиса цен на продовольствие, который, в частности, вызвал в Египте «арабскую весну» 2012 года. В настоящее время определенный оптимизм мировому рынку придают переговоры по конвоям украинского зерна, заблокированного в портах Одессы и Николаева. Возможно, этот вопрос решится уже на днях, в ходе намеченной на 19 июля встречи в Тегеране Путина и Эрдогана. Пока же индикатором роста цен выступают новые российские экспортные пошлины, которые выросли на 19,9 процента и были рассчитаны, исходя из индикативных цен: 401,6 доллара за тонну на пшеницу, 340,7 – на ячмень и 323 доллара – на кукурузу.

Тем не менее, даже несмотря на глобальный зерновой коллапс, Азербайджану удалось стабилизировать собственные зерновые балансы. По итогам января-марта текущего года импорт зерновых показал ощутимое снижение (было закуплено 182,9 тысячи тонн пшеницы, что на 2,7 процента меньше прошлогоднего показателя). В целом же, средняя цена за пшеницу, приобретенную в январе-марте, составила около 341,2 доллара за тонну. Похожая тенденция зафиксирована и в закупках растительного масла – в годовом сопоставлении они сократились за первые три месяца 2022 года на 14,5 процента, до 35,3 тысячи тонн. Отечественное оливковое масло пошло на экспорт При этом, Азербайджан уже экспортирует различные виды пищевых масел. В I квартале объем продаж оценивался в 2,87 тысячи тонн на общую сумму 4,77 миллиона долларов (спад на 6,1 процента). Интересно, что в ходе VIII бизнес-форума «Неделя российского ритейла» в Москве, Сергей Филиппов, директор по развитию торговой сети «Перекресток», высоко оценил качество азербайджанского оливкового масла, отметив, в частности, наличие в стране современного оборудования для производства пищевой продукции. По словам Филиппова, крупнейшая торговая сеть России намерена переориентировать свой импорт на поставщиков из Турции, Ирана, и Азербайджана, которые займут места «недружественных России государств».

От хранения зерна – к торговле Наконец, ещё одна важнейшая задача продовольственной безопасности – хранение зерна для аккумуляции экспортных поставок и создания запасов на длительное хранение. В октябре 2021 года было создано «Агентство государственных резервов», в которое впоследствии вошли объекты Государственного агентства материальных ресурсов МЧС, госкорпорация Azercontract, а также хранилища Государственного зернового фонда. Указанные выше структуры располагают большим «парком» элеваторов и силосных хранилищ общим объемом около 720.000 тонн, сравнительно недавно построенных в Нахчыване, Гяндже, Гарадагском районе столицы и в других местах. В 2007 году было создано ООО «Бакинский зерновой терминал» – совместное азербайджано-казахстанское предприятие пропускной способностью 1.500 тонн зерна в сутки. В целом страна располагает тридцатью государственными и частными элеваторами («Сангачал», «Гянджа», терминалы ООО Abşeron Taxıl, ОАО Bakı-Taxıl, ОАО Muğan, ООО Pak-Nur, ООО Xırman, Azəri-Arapoğlu US, T.Ltd BM, ООО Dəvəçi-Dəyirman и др.).