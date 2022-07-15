Греф о судьбе рубля

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ситуация с курсом рубля может исправиться за счет переориентации российской экономики на торговлю с «нейтральными странами». Он также отметил, что сдержать укрепление курса можно за счет валютных интервенций или расширения импорта, пишет «Интерфакс».

Как рассказал Герман Греф, на данный момент рубль укрепился из-за сложностей с переводом валюты за границу. Другим фактором укрепления российской валюты стало ограничение импорта, из-за которого валюта тратится в меньших объемах. По его словам, из-за невозможности купить «твердые валюты» для накопления Фонда национального благосостояния Минфин изучает покупку юаня и «других мягких валют».