В Иране заявили о появлении технических средств для производства ядерной бомбы

Иран «технически способен произвести ядерную бомбу», но пока не решил, станет ли создавать ее, заявил Камаль Харрази, советник верховного лидера страны аятолла Али Хаменеи, передает Reuters.

«За несколько дней мы смогли обогатить уран до 60%, и мы можем легко производить уран с обогащением до 90%… У Ирана есть технические средства для производства ядерной бомбы, но Иран не принял решения о ее создании», – сказал Харрази в беседе с телеканалом Al Jazeera.

В 2018 году США отказались от ядерной сделки с Ираном. По условиям сделки Иран обязывался прекратить работы по обогащению урана в обмен на снятие экономических санкций. Спустя некоторое время, как отмечает Reuters, Иран начал «нарушать ядерные ограничения».