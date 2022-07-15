Западные страны не создавали запасов вооружений для длительной и интенсивной войны. Теперь компании по производству оружия ждут «четкого сигнала о спросе» от правительств, чтобы понять, сможет ли военная промышленность и в дальнейшем обеспечивать нужные темпы поставок вооружений. Об этом заявила исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден, пишет Financial Times.

Northrop Grumman – это одна из крупнейших мировых компаний, которая выполняет подряды Пентагона.

"Я бы не сказала, что наши склады пустеют, но если нам дадут прогноз, что такой же уровень поставок продержится еще несколько лет, это будет конечно не то, на что мы опирались при создании запасов", - пояснила Уорден.