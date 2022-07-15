В Сумгаите два человека утонули в море

В Сумгаите два человека утонили в море. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев два человека утонули в море (неконтролируемый участок примерно в 6 км от ближайшего спасательного пункта).

К месту происшествия привлечен водолазно-поисковый отряд Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.