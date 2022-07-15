Скончалась народная артистка Азербайджана
Сегодня на 83 году жизни скончалась известный композитор, народная артистка Азербайджана, профессор Севда Ибрагимова, передает Trend.
С.Ибрагимова родилась 28 ноября 1939 года в Баку. Она является внучкой легендарного тариста, народного артиста Гурбана Примова, дочерью видного драматурга, народного писателя Мирзы Ибрагимова и пианистки Сары Примовой.
С.Ибрагимова внесла большой вклад в развитие национальной и классической музыки. После окончания с отличием музшколы имени Бюльбюля она получила два высших музыкальных образования в Азербайджанской государственной консерватории – по классам фортепиано и композиции. Ее учителями были выдающиеся педагоги и музыканты Майор Бреннер и Гара Гараев.
С.Ибрагимова – автор двух опер, концертов для фортепиано, органа, тара с оркестром, кантат, камерно-инструментальных и вокальных сочинений, многочисленных циклов для фортепиано, разножанровых произведений для детей, музыки к фильмам и спектаклям. Произведения композитора звучат в концертных залах не только нашей страны, но и США, Франции, Швеции, Германии и др.