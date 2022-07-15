Абрамович требует от Евросовета выплатить $1 млн из-за санкций

Авен и Фридман, давние деловые партнеры, сейчас проживают в Великобритании, они представлены одними и теми же юристами, сообщает WSJ. Оба их дела оспаривают утверждение ЕС о том, что они вовлечены в экономические секторы, «обеспечивающие существенный источник дохода правительству Российской Федерации», сообщает WSJ. Их адвокат отказался от комментариев.

Четыре российских бизнесмена – Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен – оспаривают введение против них санкций в Общем суде Евросоюза (ЕС), сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Иски поданы отдельно. Бизнесмены просят суд отменить санкции, утверждая, что их права были нарушены, суд слушаний по этим ходатайствам еще не назначил. В требования господина Абрамовича входит выплата более $1 млн от Европейского совета в пользу благотворительного фонда, созданного для получения доходов от продажи «Челси», пишет WSJ.

Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова оспаривают заявления ЕС о том, что они оказывали поддержку военной операции на Украине, они также добиваются выплаты около $20 тыс. для покрытия расходов, сообщает WSJ. Усманов, по данным WSJ, пытался ускорить процесс, заявив, что финансовые последствия санкций привели к срыву нескольких деловых сделок. Бизнесмен отметил, что санкции угрожают банкротством трем его компаниям. В прошлом месяце суд отклонил это ходатайство. Адвокат Алишера Усманова от комментариев отказался.

Роман Абрамович, который также имеет португальское гражданство, заявляет, что санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых ЕС, членом которого является Португалия, сообщает WSJ. Бизнесмен потребовал возмещения ущерба посредством выплаты Евросоветом более $1 млн. Выплата должна поступить благотворительному фонду, созданному для получения доходов от продажи футбольного клуба «Челси», которым господин Абрамович владел почти 20 лет. На фоне введения санкций он продал его американскому инвестору Тодду Бели.

Роман Абрамович недавно нанял адвокатов в США. На бизнесмена там не распространяются санкции, но в прошлом месяце власти выдали ордер на арест двух принадлежащих ему самолетов, поскольку, по заявлению властей, бизнесмен нарушил более широкие санкции США, полетев в Россию, сообщает WSJ. Адвокаты господина Абрамовича не ответили на запрос о комментариях.