Боррель: Война в Украине затянется
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что санкции против России работают, однако для достижения полномасштабного эффекта требуется время. По его словам, война в Украине будет длиться еще долго, поэтому странам Европы необходимо проявить «стратегическое терпение».
По словам Борреля, действия президента России Владимира Путина никогда не были обусловлены экономическими соображениями. Он сообщил, что Путин верит в «магическую силу политического волюнтаризма», однако это не может длиться вечно.
«Поэтому Европа должна проявить стратегическое терпение. Война будет долгой, испытание на прочность будет продолжаться. У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх – значит позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах», - написал глава европейской дипломатии в своем блоге.
Жозеп Боррель признал, что Европа столкнулась с серьезными трудностями из-за того, что на фоне антироссийских санкций подорожали российские энергоносители.
«Конечно, такая быстрая "детоксикация" от российских энергоносителей влечет за собой значительные издержки для ряда стран и секторов, с которыми нам придется столкнуться. Однако это та цена, которую мы должны заплатить за защиту наших демократий и международного права», - заявил он.
С момента начала войны в Украине Евросоюз принял шесть пакетов санкций против Москвы и завершает работу над седьмым. В него должно войти эмбарго на российское золото. Введенные ограничения затрагивают около 1200 российских физлиц и почти 100 юрлиц, а также значительное число секторов российской экономики.