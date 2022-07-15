Боррель: Война в Украине затянется

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что санкции против России работают, однако для достижения полномасштабного эффекта требуется время. По его словам, война в Украине будет длиться еще долго, поэтому странам Европы необходимо проявить «стратегическое терпение».

По словам Борреля, действия президента России Владимира Путина никогда не были обусловлены экономическими соображениями. Он сообщил, что Путин верит в «магическую силу политического волюнтаризма», однако это не может длиться вечно.

«Поэтому Европа должна проявить стратегическое терпение. Война будет долгой, испытание на прочность будет продолжаться. У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх – значит позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах», - написал глава европейской дипломатии в своем блоге.