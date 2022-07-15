Америка отправила «гения войны» в Украину наш обзор
Haqqin.az уже неоднократно писал, что серьезное западное вооружение начинает доходить, в частности американские реактивные системы залпового огня HIMARS изменили картину войны в Украине. И это как раз такой случай, когда на поле боя появился «гений войны», способный добиться коренного перелома в ситуации.
Называть HIMARS обычной системой РСЗО, а тем более сравнивать его с российской системой «Смерч» явно некорректно. «Смерч» – система залпового огня, которая бьет по площадям. HIMARS – система, которая уничтожает точечно, причем работает на принципах, которые в корне отличаются от российского способа ведения боевых действий.
HIMARS – это воплощение технологий сетецентрической войны, где обособленные и зачастую удаленные друг от друга подразделения связаны между собой в единую информационную сеть, работая в интересах друг друга на «горизонтальных» связях. Командование ставит общую задачу, а централизованная распределенная сеть решает – как ее выполнить.
Система HIMARS включена в качестве одного из узлов-звеньев такой распределенной системы в общую сеть. Отдельно от неё как некий гибрид ракетного вооружения и системы залпового огня она где-то на уровне российских (советских) аналогов. Более точная, более дальнобойная, с принципиально иной схемой заряжания, на которую уходит 5-7 минут вместо получаса у российских войск. И в связке с разведкой всех видов и типов, которая выдает указания в режиме реал-тайм, такая система превращается в крайне неприятного противника.
К тому же, преимуществом HIMARS является доисторическая логистика российской армии, привыкшей создавать гигантские военные склады и объединенные командные пункты, в которых сосредотачивается большое количество генералов и полковников. С одной стороны, в традициях российской армии к централизации, это очень удобно. С другой стороны – это является фатальным при применении HIMARS, которые ложатся в цель с точностью поражения в 5-10 метров. Всего 10 таких систем уже создали серьезные проблемы для ВС РФ и приостановили их наступление на отдельных участках фронта на Донбассе.
На самостоятельное «чудо-оружие» HIMARS, конечно не тянет. Но в связке с разведкой всех видов и типов, которая выдает указания в режиме реал-тайм, такая система превращается в крайне неприятного противника. И противопоставить Россия этому ничего не может.
Сегодня системы HIMARS по боевым возможностям заняли нишу тактической авиации. Высокая скорость развертывания и корректировка курса ракет с использованием GPS позволяет наносить удары менее чем в 100 метрах от позиций в течение 5-7 минут после запроса наземных сил на огневую поддержку. Шаблон действий этой системы более чем прозрачен – после тщательной разведки установки наносят удары по наиболее уязвимым местам любой армии – командованию и снабжению, в перспективе парализуя ее действия и не давая возможности вести наступательные операции.
И еще раз повторимся – называть HIMARS «просто РСЗО» – дилетантизм высшей пробы. Это отнюдь не рядовая оружейная система, которая даже на заре своего появления в лице M270 превосходила все, что создавал Советский Союз. Это оружие XXI века.
И что бы там не говорили российские военачальники об уничтожении двух таких комплексов – это розовые мечтания пропагандистов. Документальных подтверждений этому нет. А, между тем, с применением HIMARS, украинская армия буквально за неделю вернулась к наиболее удобному и привычному для нее ассиметричному типу боевых действий – нанося удары по российской военной логистике. И никакие российские «Смерчи» этого уже не изменят.