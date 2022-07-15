Отдел информации 21:52

Haqqin.az уже неоднократно писал, что серьезное западное вооружение начинает доходить, в частности американские реактивные системы залпового огня HIMARS изменили картину войны в Украине. И это как раз такой случай, когда на поле боя появился «гений войны», способный добиться коренного перелома в ситуации. Называть HIMARS обычной системой РСЗО, а тем более сравнивать его с российской системой «Смерч» явно некорректно. «Смерч» – система залпового огня, которая бьет по площадям. HIMARS – система, которая уничтожает точечно, причем работает на принципах, которые в корне отличаются от российского способа ведения боевых действий.

HIMARS – это воплощение технологий сетецентрической войны, где обособленные и зачастую удаленные друг от друга подразделения связаны между собой в единую информационную сеть, работая в интересах друг друга на «горизонтальных» связях. Командование ставит общую задачу, а централизованная распределенная сеть решает – как ее выполнить. Система HIMARS включена в качестве одного из узлов-звеньев такой распределенной системы в общую сеть. Отдельно от неё как некий гибрид ракетного вооружения и системы залпового огня она где-то на уровне российских (советских) аналогов. Более точная, более дальнобойная, с принципиально иной схемой заряжания, на которую уходит 5-7 минут вместо получаса у российских войск. И в связке с разведкой всех видов и типов, которая выдает указания в режиме реал-тайм, такая система превращается в крайне неприятного противника. К тому же, преимуществом HIMARS является доисторическая логистика российской армии, привыкшей создавать гигантские военные склады и объединенные командные пункты, в которых сосредотачивается большое количество генералов и полковников. С одной стороны, в традициях российской армии к централизации, это очень удобно. С другой стороны – это является фатальным при применении HIMARS, которые ложатся в цель с точностью поражения в 5-10 метров. Всего 10 таких систем уже создали серьезные проблемы для ВС РФ и приостановили их наступление на отдельных участках фронта на Донбассе.