В Венгрии митингуют против правительства Орбана

В субботу около тысячи венгров вышли на улицы, чтобы выразить протест против правительства премьер-министра Виктора Орбана. Акция стала очередной в серии протестов, продолжающихся со времени принятия партией «Фидес» законодательства, существенно увеличившего налогообложение малых предприятий, пишет mignews.

Во вторник протестующие перекрывали один из мостов в Будапеште, однако правительственный законопроект, предусматривающий повышение налогов для сотен тысяч малых предприятий, все равно был принят.