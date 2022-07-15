В Венгрии митингуют против правительства Орбана
В субботу около тысячи венгров вышли на улицы, чтобы выразить протест против правительства премьер-министра Виктора Орбана. Акция стала очередной в серии протестов, продолжающихся со времени принятия партией «Фидес» законодательства, существенно увеличившего налогообложение малых предприятий, пишет mignews.
Во вторник протестующие перекрывали один из мостов в Будапеште, однако правительственный законопроект, предусматривающий повышение налогов для сотен тысяч малых предприятий, все равно был принят.
Сейчас уровень инфляции в Венгрии самый высокий за два десятилетия, национальная валюта упала до рекордного минимума, а предоставление Евросоюзом средств стране остается под вопросом на фоне спора о демократических стандартах.
Субботний митинг был организован давним оппонентом Орбана Петером Марки-Заем, оппозиционный альянс которого потерпел поражение на апрельских парламентских выборах. Впрочем, малое количество участников акций свидетельствует, что антиправительственные настроения не сильны даже в Будапеште, где оппозиция в апреле показала свой лучший результат.