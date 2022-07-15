ВСУ нанесли серьезный удар в глубокий тыл россиян в Луганской области

Украинские военные атаковали склады и командный пункт россиян в Луганской области. Об этом в эфире FREEDOM сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Что касается глубокого тыла. В Луганской области наши вооруженные силы нанесли достаточно серьезный урон. Разрушены несколько складов, разрушен командный центр", - уточнил он.

По словам Гайдая, разрушенная логистика снизила количество обстрелов со стороны российских войск: "Недавно мы смотрели по сайту западному, где тепловизорами показывают температуру в зоне боевых действий. На сегодняшний день она существенно понизилась. Это говорит о том, что количество обстрелов со стороны российской армии уменьшилось. И уменьшились эти обстрелы как раз благодаря тому, что точно поразили и разрушили склады, всю логистику".