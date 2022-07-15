Отказавшихся воевать бойцов из Бурятии держат в СИЗО под Луганском

Российских военнослужащих из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, отправляют в следственный изолятор под оккупированным Луганском. Об этом сообщает «Медиазона».

Сообщается, что семь контрактников рассказали об угрозах со стороны командования. Военнослужащие части №32364 подали рапорты об отказе от участия в войне.

"Мы все написали рапорта, командование отреагировало негативно. То есть начались угрозы со стороны командования. Угрожали, говорили, что в ППД (пункт постоянной дислокации, – ред.) никто не попадет. Говорили, что создали штурм-отряд под Луганском, и после СИЗО-1 отправляют всех туда", - рассказал один из них.