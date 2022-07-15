Задержана экс-сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова

Полицейские задержали бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, об этом сообщается в ее Telegram-канале. 15 июля журналистка вышла в одиночный пикет на набережную Кремля, обвинив российские власти в гибели детей в Украине.

«Марина задержана. Информация о ее местоположении неизвестна», – сказано в Telegram-канале бывшей сотрудницы «Первого канала».

Судя по фотографиям в публикации, Марину Овсянникову задержали в Подмосковье во время прогулки. Недавно женщина вернулась в Россию для участия в судебном процессе со своим мужем.