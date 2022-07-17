Зеленский объяснил решение об увольнении главы СБУ и генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение об отстранении от обязанностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

Он пояснил, что по состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

"В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - ответил Зеленский.