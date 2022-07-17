Армия Беларуси в ближайшее время примет на вооружение российские С-400

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Беларуси Дмитрий Михолап сообщил, что белорусская армия в ближайшей перспективе возьмет на вооружение российские ЗРК С-400. Об этом он сообщил в интервью телеканалу СТВ.

«Прорабатывается вопрос, и в ближайшей перспективе появятся у нас на вооружении ударный вертолет Ми-35, а также зенитная ракетная система С-400», – сказал Михолап.

19 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна закупила у России ракетные комплексы «Искандер» и С-400 «столько, сколько нужно», чтобы нанести «неприемлемый ущерб».