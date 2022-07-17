Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не воспримет запугивания заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который угрожал Украине "судным днем" в случае удара по Крыму. Об этом Зеленский заявил в ходе вечернего видеообращения.

"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание.

Но посмотрите, насколько цинично говорить такое именно сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского "Боинга", - отметил президент Украины.