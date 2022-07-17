Кремль не поддержал «охоту» на спортсменов-перебежчиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова («Единая Россия») приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По мнению представителя Кремля, такая инициатива не найдет поддержки.

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», – сказал Песков ТАСС.

Терюшков отмечал в Telegram со ссылкой на данные Минспорта, что за 10 лет спортивное гражданство сменили 93 спортсмена, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные команды России. Два спортсмена высокого класса сменили спортивное гражданство после начала «военной операции» в Украине: Павел Сиваков (велоспорт-шоссе) и Анна Кашлинская (шахматы). Они проживают за границей по семейным обстоятельствам. «Президентом подписан закон в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой. Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены», – написал депутат.