Лавров: инструкторы НАТО уже руководят действиями ВСУ на земле

Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже руководят действиями ВСУ и «националистических батальонов» непосредственно на земле. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты «Известия».

"<...> натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и "нацбатов" непосредственно на земле. Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато", - отметил он.