Джабаров ответил Шольцу

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что когда Россия выполнит задачи спецоперации на Украине, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц уже будет в отставке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется», – написал сенатор.

Джабаров отметил, что «зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление, что Германия вынуждена временно пользоваться ранее выведенными из эксплуатации электростанциями на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране.